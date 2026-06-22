В Каспийском море произошла утечка нефти

Каспийском море из-за повреждения трубопровода произошел разлив нефти в акватории Азербайджана, передаёт Lada.kz со ссылкой на Риа Новости .

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«Девятнадцатого июня в профильные службы центрального аппарата ПО “Азнефть" поступила информация об обнаружении следов <...> загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного обследования <...> выявлено нефтяное пятно", — говорится в релизе.

Изначально источник утечки найти не удалось, но затем стало понятно, что топливо вылилось из подводного трубопровода. По предварительным данным, он повредился из-за удара якоря.

Транспортировку сырья остановили. Для ликвидации последствий создали оперативный штаб, сейчас идет ремонт. Работы проводятся в координации с МЧС Азербайджана и “Азнефтью". Ситуация под контролем, подчеркнули в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).