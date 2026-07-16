Тайна гибели каспийских тюленей: специалисты Мангистау раскрыли основные версии

Регулярно на побережье Мангистау находят туши мертвых тюленей. В обществе давно зреет недоверие к официальным отчетам, списывающим трагедии на «естественные причины». На пресс-конференции, прошедшей в Центре общественных коммуникаций региона, представители природоохранных ведомств и ученые попытались дать честный ответ на вопрос: что на самом деле убивает каспийского эндемика, передаёт Lada.kz .

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Страшные цифры статистики

Проблема гибели тюленей приобрела катастрофический масштаб. Руководитель областного управления рыбного хозяйства Арман Молдашев озвучил печальные цифры. Только за 2024 год на побережье Мангистау было обнаружено 2 212 мертвых тюленей.

В текущем, 2026 году, на берег уже выбросило 387 погибших животных. Из-за того, что туши долго находились в воде, они сильно разложились, достигнув 3–4 стадии гниения. На данный момент ученые смогли взять на анализ только твердые ткани – когти, зубы и кости, чтобы определить хотя бы возраст и пол погибших особей. Точные результаты экспертиз по находкам этого года ожидаются в сентябре-октябре.



Почему они гибнут? Версии ведомств

Журналисты прямо спросили участников конференции о реальной доле гибели животных от загрязнения моря тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

Директор государственного природного резервата «Каспий ит балыгы» Самат Ергазиев заявил, что в прошлые годы факты гибели животных непосредственно от тяжелых нефтяных отходов в научных исследованиях зарегистрированы не были. По его словам, прошлые экспертизы указывали на подводные землетрясения, загазованность и внутренние болезни тюленей.

Эту версию подтвердил и Арман Молдашев:

«Причиной гибели тюленей в 2024 году ученые официально назвали последствия подводных сейсмических землетрясений. Высказываются обоснованные предположения, что животные просто отравились газами, которые выделяются из-под земли в результате этих явлений. Также есть вероятность, что часть мертвых тюленей прибивает к нашим берегам штормовыми ветрами со стороны Баку».

Среди других причин спикеры называют инфекционные заболевания (вирусы), поражающие популяцию.

Еще в 2023 году специалисты пришли к выводу, что патоморфологические изменения в органах и тканях тюленей могли быть связаны с развитием инфекционных заболеваний на фоне ослабления иммунной системы.

В 2024 году каспийских тюленей методом ПЦР исследовали на пастереллез, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллез и листериоз. Все результаты оказались отрицательными.

В настоящее время специалисты рассматривают совокупное влияние нескольких факторов: естественных, инфекционных, эпизоотических и антропогенных. Работа по мониторингу, лабораторным исследованиям и выполнению предусмотренных протоколами мероприятий продолжается. Ситуация находится на постоянном контроле управления рыбного хозяйства Мангистауской области.

Сети и браконьерство

Существует устойчивое мнение, что тюлени массово гибнут в рыболовных сетях. Однако чиновники уверяют: легальный промысел для животных безопасен.

«Для коммерческого рыболовства на Каспии разрешены сети только с самым мелким размером ячеи. Физически тюлень в такую снасть попасть не может, он ее просто не замечает и проходит мимо», - пояснил руководитель управления рыбного хозяйства Арман Молдашев.

Он также добавил, что факты попадания в разрешенные сети легальных рыбаков или травмы от столкновения с лодками бывают, но это единичные, редкие случаи.

При этом чиновники признают, что на данный момент браконьеры все еще представляют огромную угрозу для морских обитателей. Тюлени массово гибнут в запрещенных крупноячеистых сетях, которые выставляются на осетровых. Бороться с этим призваны Пограничная служба КНБ и рыбоохрана, которые регулярно проводят рейды по изъятию незаконных орудий лова. В текущем году, по официальным заявлениям ведомств, зафиксированных фактов гибели тюленей в браконьерских сетях на территории области не зарегистрировано.

Спасение через аквакультуру

Чтобы минимизировать присутствие человека в море и защитить дикую природу, Мангистауская область планирует кардинально изменить подход к рыбной отрасли. Регион берет курс на переход от традиционного вылова рыбы к ее искусственному выращиванию.

В Каспийском море уже определено 28 участков для садковых хозяйств. К 2030 году в Мангистау планируют выращивать до 100 тысяч тонн рыбы в искусственных условиях. Самым крупным проектом в Центральной Азии уже занимается ТОО «Органик Фиш», внедряющее норвежские технологии по выращиванию лососевых в садках. Чиновники надеются, что такой шаг позволит снизить нагрузку на дикую экосистему Каспия и уберечь уникального каспийского тюленя от полного исчезновения.