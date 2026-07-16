Тайна гибели каспийских тюленей: специалисты Мангистау раскрыли основные версии

Регулярно на побережье Мангистау находят туши мертвых тюленей. В обществе давно зреет недоверие к официальным отчетам, списывающим трагедии на «естественные причины». На пресс-конференции, прошедшей в Центре общественных коммуникаций региона, представители природоохранных ведомств и ученые попытались дать честный ответ на вопрос: что на самом деле убивает каспийского эндемика, передаёт Lada.kz.
Страшные цифры статистики
Проблема гибели тюленей приобрела катастрофический масштаб. Руководитель областного управления рыбного хозяйства Арман Молдашев озвучил печальные цифры. Только за 2024 год на побережье Мангистау было обнаружено 2 212 мертвых тюленей.
В текущем, 2026 году, на берег уже выбросило 387 погибших животных. Из-за того, что туши долго находились в воде, они сильно разложились, достигнув 3–4 стадии гниения. На данный момент ученые смогли взять на анализ только твердые ткани – когти, зубы и кости, чтобы определить хотя бы возраст и пол погибших особей. Точные результаты экспертиз по находкам этого года ожидаются в сентябре-октябре.
Почему они гибнут? Версии ведомств
Журналисты прямо спросили участников конференции о реальной доле гибели животных от загрязнения моря тяжелыми металлами и нефтепродуктами.
Директор государственного природного резервата «Каспий ит балыгы» Самат Ергазиев заявил, что в прошлые годы факты гибели животных непосредственно от тяжелых нефтяных отходов в научных исследованиях зарегистрированы не были. По его словам, прошлые экспертизы указывали на подводные землетрясения, загазованность и внутренние болезни тюленей.
Эту версию подтвердил и Арман Молдашев:
«Причиной гибели тюленей в 2024 году ученые официально назвали последствия подводных сейсмических землетрясений. Высказываются обоснованные предположения, что животные просто отравились газами, которые выделяются из-под земли в результате этих явлений. Также есть вероятность, что часть мертвых тюленей прибивает к нашим берегам штормовыми ветрами со стороны Баку».
Среди других причин спикеры называют инфекционные заболевания (вирусы), поражающие популяцию.
Еще в 2023 году специалисты пришли к выводу, что патоморфологические изменения в органах и тканях тюленей могли быть связаны с развитием инфекционных заболеваний на фоне ослабления иммунной системы.
В 2024 году каспийских тюленей методом ПЦР исследовали на пастереллез, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллез и листериоз. Все результаты оказались отрицательными.
В настоящее время специалисты рассматривают совокупное влияние нескольких факторов: естественных, инфекционных, эпизоотических и антропогенных. Работа по мониторингу, лабораторным исследованиям и выполнению предусмотренных протоколами мероприятий продолжается. Ситуация находится на постоянном контроле управления рыбного хозяйства Мангистауской области.
Сети и браконьерство
Существует устойчивое мнение, что тюлени массово гибнут в рыболовных сетях. Однако чиновники уверяют: легальный промысел для животных безопасен.
«Для коммерческого рыболовства на Каспии разрешены сети только с самым мелким размером ячеи. Физически тюлень в такую снасть попасть не может, он ее просто не замечает и проходит мимо», - пояснил руководитель управления рыбного хозяйства Арман Молдашев.
Он также добавил, что факты попадания в разрешенные сети легальных рыбаков или травмы от столкновения с лодками бывают, но это единичные, редкие случаи.
При этом чиновники признают, что на данный момент браконьеры все еще представляют огромную угрозу для морских обитателей. Тюлени массово гибнут в запрещенных крупноячеистых сетях, которые выставляются на осетровых. Бороться с этим призваны Пограничная служба КНБ и рыбоохрана, которые регулярно проводят рейды по изъятию незаконных орудий лова. В текущем году, по официальным заявлениям ведомств, зафиксированных фактов гибели тюленей в браконьерских сетях на территории области не зарегистрировано.
Спасение через аквакультуру
Чтобы минимизировать присутствие человека в море и защитить дикую природу, Мангистауская область планирует кардинально изменить подход к рыбной отрасли. Регион берет курс на переход от традиционного вылова рыбы к ее искусственному выращиванию.
В Каспийском море уже определено 28 участков для садковых хозяйств. К 2030 году в Мангистау планируют выращивать до 100 тысяч тонн рыбы в искусственных условиях. Самым крупным проектом в Центральной Азии уже занимается ТОО «Органик Фиш», внедряющее норвежские технологии по выращиванию лососевых в садках. Чиновники надеются, что такой шаг позволит снизить нагрузку на дикую экосистему Каспия и уберечь уникального каспийского тюленя от полного исчезновения.
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