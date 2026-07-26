В Каспийском море зафиксировано землетрясение

Фото: Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы 26 июля в 03:04 часов по местному времени.

Эпицентр находился в Каспийском море напротив азербайджанского города Ленкораня на глубине 20 километров.

Координаты эпицентра 38.71° северной широты и 49.57° восточной долготы.