В Каспийском море зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 балла зарегистрировали в азербайджанской акватории Каспийского моря, передает Lada.kz.
Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы 26 июля в 03:04 часов по местному времени.
Эпицентр находился в Каспийском море напротив азербайджанского города Ленкораня на глубине 20 километров.
Координаты эпицентра 38.71° северной широты и 49.57° восточной долготы.
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