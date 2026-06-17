У берегов Каспия зафиксировано 34-е землетрясение в этом году

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По данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы 17 июня в 12:53 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,5. Очаг находился на глубине 18 километров.

Координаты гипоцентра: 38°35′24″ северной широты и 49°33′0″ восточной долготы.

Эпицентр землетрясения располагался примерно в 577 километрах от Актау.

Это уже 34-ое землетрясение в Каспийском море с начала года.

Напомним, последний раз землетрясение на море зафиксировали на прошлой неделе.