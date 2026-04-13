Три землетрясения за сутки произошли в Каспийском море

В акватории Каспийского моря зарегистрировано три землетрясения за сутки. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала, передаёт Lada.kz .

По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы 12 апреля.

Сейсмологи зафиксировали в акватории водоема три подземных толчка в 00:47, 22:46 и 02:45 часов по местному времени. Магнитуда двух из них составила 3,2, третьего – 4,6. Очаги залегали на глубине 18, 32 и 74 километров соответственно.

Напомним, утром 11 апреля в акватории Каспийского моря было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3 балла.