Каспий продолжает сотрясать серия землетрясений

Очередное землетрясение зарегистрировали в акватории Каспийского моря, сообщает Lada.kz.
По данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло 10 июня в 09:55 по местному времени.
Магнитуда подземных толчков составила 3,0 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров.
Согласно опубликованным данным, координаты гипоцентра составили 38°32′24″ северной широты и 49°32′24″ восточной долготы.
Эпицентр находился примерно в 584 километрах от Актау.
Информации о разрушениях или каких-либо последствиях землетрясения не поступало.
С начала в акватории Каспийского моря это уже 33 землетрясение.
Напомним, ранее эксперт объяснил причину участившихся землетрясений в Каспийском море.
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