Каспий продолжает сотрясать серия землетрясений

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По данным Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло 10 июня в 09:55 по местному времени.

Магнитуда подземных толчков составила 3,0 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров.

Согласно опубликованным данным, координаты гипоцентра составили 38°32′24″ северной широты и 49°32′24″ восточной долготы.

Эпицентр находился примерно в 584 километрах от Актау.

Информации о разрушениях или каких-либо последствиях землетрясения не поступало.

С начала в акватории Каспийского моря это уже 33 землетрясение.

Напомним, ранее эксперт объяснил причину участившихся землетрясений в Каспийском море.