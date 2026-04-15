Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
15.04.2026, 13:39

Что ожидать Мангистау: на Каспии за полмесяца зафиксировано 16 землетрясений

Экология 0 1 104 Лиана Рязанцева

Сегодня, 15 апреля, в акватории Каспийского моря вновь произошло землетрясение. Это уже 16-й факт с начала месяца. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала, сообщает Lada.kz. 

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 15 апреля в 07:52 по времени Актау.

Сейсмическая активность была зафиксирована примерно в 568 километрах от Актау.

Магнитуда подземных толчков составила 4,2, а очаг землетрясения залегал на глубине около 36 километров.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. 

С начала месяца зафиксировано уже 16 землетрясений. В отдельные дни, включая 7, 8, 11, 12 и 14 апреля, наблюдалось по несколько сейсмических событий в сутки. Максимальная магнитуда была отмечена 8 апреля и составила 5,3.

Казахстанский сейсмолог рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, с чем связана сейсмоактивность и несут ли толчки угрозу для Мангистауского региона.

По словам заведующего лабораторией физики геодинамических и сейсмических процессов Национального научного центра Нурсарсена Узбекова, подобная активность характерна для региона и связана с крупной тектонической структурой.

Эти сейсмические события связаны с так называемой зоной субдукции, которая проходит от Красноводского полуострова в Туркменистане через Копетдагскую сейсмоактивную зону в сторону Азербайджана, к Апшеронскому полуострову и далее - южнее, к Баку. Это известная сейсмоактивная зона, расположенная в Каспийском регионе, - сказал сейсмолог.

По словам эксперта, несмотря на серию землетрясений в Каспии, прямой угрозы для Мангистау и западного Казахстана не наблюдается.

Эти события ближе к Азербайджану. Потенциальной опасности для Мангистау они не несут. Однако конкретных данных нет, а говорить о каких-то прогнозах невозможно. Для нашего Мангистауского региона мы ничего не можем сказать. В этом регионе у нас только одна сейсмостанция. Ограниченное количество наблюдательных пунктов не позволяет делать точные выводы о развитии сейсмической ситуации, - отметил он.

Напомним, 12 апреля в акватории Каспийского моря зарегистрировано три землетрясения за сутки. 

Ранее эксперт объяснил причину участившихся землетрясений. Подробнее здесь

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь