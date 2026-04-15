Что ожидать Мангистау: на Каспии за полмесяца зафиксировано 16 землетрясений

Сегодня, 15 апреля, в акватории Каспийского моря вновь произошло землетрясение. Это уже 16-й факт с начала месяца. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала, сообщает Lada.kz.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 15 апреля в 07:52 по времени Актау.

Сейсмическая активность была зафиксирована примерно в 568 километрах от Актау.

Магнитуда подземных толчков составила 4,2, а очаг землетрясения залегал на глубине около 36 километров.

С начала месяца зафиксировано уже 16 землетрясений. В отдельные дни, включая 7, 8, 11, 12 и 14 апреля, наблюдалось по несколько сейсмических событий в сутки. Максимальная магнитуда была отмечена 8 апреля и составила 5,3.

Казахстанский сейсмолог рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, с чем связана сейсмоактивность и несут ли толчки угрозу для Мангистауского региона.

По словам заведующего лабораторией физики геодинамических и сейсмических процессов Национального научного центра Нурсарсена Узбекова, подобная активность характерна для региона и связана с крупной тектонической структурой.

Эти сейсмические события связаны с так называемой зоной субдукции, которая проходит от Красноводского полуострова в Туркменистане через Копетдагскую сейсмоактивную зону в сторону Азербайджана, к Апшеронскому полуострову и далее - южнее, к Баку. Это известная сейсмоактивная зона, расположенная в Каспийском регионе, - сказал сейсмолог.

По словам эксперта, несмотря на серию землетрясений в Каспии, прямой угрозы для Мангистау и западного Казахстана не наблюдается.

Эти события ближе к Азербайджану. Потенциальной опасности для Мангистау они не несут. Однако конкретных данных нет, а говорить о каких-то прогнозах невозможно. Для нашего Мангистауского региона мы ничего не можем сказать. В этом регионе у нас только одна сейсмостанция. Ограниченное количество наблюдательных пунктов не позволяет делать точные выводы о развитии сейсмической ситуации, - отметил он.

Напомним, 12 апреля в акватории Каспийского моря зарегистрировано три землетрясения за сутки.

Ранее эксперт объяснил причину участившихся землетрясений. Подробнее здесь.