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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:35

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Департамент экологии по Мангистау предоставил результаты проб атмосферного воздуха

Пробы воздуха были отобраны в нескольких точках Актау. В ходе рейда был подтвержден неприятный запах. В настоящее время экологи пытаются установить источник запаха. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экологии Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
Специалистами отдела лабораторного аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области по жалобам жителей Актау 30 декабря проведены замеры атмосферного воздуха ГАНК-4 с устройством газоанализатора, метеометра МЭС-200а.

Измерения проводились в 16, 17, 19 А, 22, 28 микрорайонах города и на территории производственной зоны.

В результате измерений концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе определялась следующим образом:

- 16 микрорайон, район жилого дома «Панорама»: оксид азота (оксид азота NO) - 0,003 мг/м3, двуокись азота (диоксид азота NO2) - 0,0011 мг/м3, двуокись серы (диоксид серы SO2) - 0,00241 мг/м3, оксид углерода (оксид углерода СО) - 1,5 мг/м3, сероводород (сероводород H2S)- 0,007 мг/м3, сажи (сажи) - 0,000124 мг/м3.

- 17 микрорайон, рядом с мечетью: оксид азота (оксид азота NO) - 0,0024 мг/м3, двуокись азота ( диоксид азота NO2) - 0,0014 мг/ м3, двуокись серы ( диоксид серы SO2) - 0,00256 мг/м3, оксид углерода ( оксид углерода СО) - 1,02 мг/м3, сероводород (сероводород H2S) - 0,006 мг/м3, сажа ( сажа) - 0,000234 мг/м3.

- 23 микрорайон, торговый центр «Асар»: оксид азота (оксид азота NO) - 0,0036 мг/м3, двуокись азота ( диоксид азота NO2) - 0,001 мг/ м3, двуокись серы ( диоксид серы SO2) - 0,0032 мг/м3, оксид углерода ( оксид углерода СО) - 1,23 мг/м3, сероводород (сероводород H2S) - 0,007 мг/м3, сажа ( сажа) - 0,000541 мг/м3.

- 19 А микрорайон: оксид азота (оксид азота NO) - 0,0045 мг/м3, двуокись азота ( диоксид азота NO2) - 0,0012 мг/ м3, двуокись серы ( диоксид серы SO2) - 0,0076 мг/м3, оксид углерода ( оксид углерода СО) - 1,09 мг/м3, сероводород (сероводород H2S) - 0,006 мг/м3, сажи ( сажи) - 0,000346 мг/м3.

- производственная зона, старый завод пригород ХГМЗ: оксид азота (оксид азота NO) - 0,0078 мг/м3, двуокись азота ( диоксид азота NO2) - 0,0018 мг/ м3, двуокись серы ( диоксид серы SO2) - 0,0081 мг/м3, оксид углерода ( оксид углерода СО) - 1,4 мг/м3, сероводород (сероводород H2S) - 0,007 мг/м3, сажи ( сажи) - 0,000567 мг/м3.

- В ходе рейда был подтвержден неприятный запах, в настоящее время выявляется очаг неприятного запаха. Сегодня специалисты вновь взяли пробы воздуха, - сообщили в департаменте экологии региона.

Напомним, жители Актау жалуются на запах газа. Особенно сильно, судя по жалобам населения, он ощущается в верхних микрорайонах города.



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