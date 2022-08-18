Момент пожара попал на видео в Актау

По информации спасателей, пожар произошел 17 августа в 19:35 в 3Б микрорайоне Актау.- Поступил вызов, что на открытой площадке произошло горение мусора. Ликвидировали пожар в 19:43. Пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы одна единица техники и пять человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.