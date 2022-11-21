В Актау на проезжей части загорелся автомобиль

Фото ДЧС Мангистауской области
Сообщение о возгорании автомобиля на проезжей части поступило в ДЧС 21 ноября в 15:33. Ликвидировать пожар удалось через 33 минуты.
- Поступило сообщение, что в 14 микрорайоне на перекрёстке происходит горение автомобиля. В тушении пожара было задействовано восемь сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и две единицы техники. Ликвидировано возгорание в 15:46, жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС Мангистау.
Причины возгорания устанавливаются дежурным дознавателем.
- Поступило сообщение, что в 14 микрорайоне на перекрёстке происходит горение автомобиля. В тушении пожара было задействовано восемь сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и две единицы техники. Ликвидировано возгорание в 15:46, жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС Мангистау.
Причины возгорания устанавливаются дежурным дознавателем.
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