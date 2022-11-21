В Актау на проезжей части загорелся автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля на проезжей части поступило в ДЧС 21 ноября в 15:33. Ликвидировать пожар удалось через 33 минуты.- Поступило сообщение, что в 14 микрорайоне на перекрёстке происходит горение автомобиля. В тушении пожара было задействовано восемь сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и две единицы техники. Ликвидировано возгорание в 15:46, жертв и пострадавших нет, - сообщили в ДЧС Мангистау.Причины возгорания устанавливаются дежурным дознавателем.