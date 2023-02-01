В Актау задержали очередную аферистку

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Жительница Тараза обратилась в полицию Актау с заявлением в отношении мошенницы, которая обманула её на 28 700 000 тенге.



Сотрудниками криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана подозреваемая 45-летняя жительница Актау.



- Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество). Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в полиции региона.



Департамент полиции Мангистауской области призывает жителей и гостей региона быть бдительными, чтобы не попасть в ловушку мошенников.