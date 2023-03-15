Аварийное отключение света произошло в нескольких микрорайонах Актау

Жители 3, 12, 13 микрорайонов пожаловались на отключение электричества.



Как сообщили в пресс-службе ГКП «АУЭС», на место выехали дежурные группы, чтобы выяснить причины аварийного отключения.



Вчера, 14 марта, аварийное отключение света произошло в 19, 33 микрорайонах.