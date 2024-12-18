Назначена дата судебного разбирательства по делу об убийстве солдата-срочника в Мангистау

Адвокат потерпевшей стороны Азамат Сагал сообщил, что на предварительном судебном заседании суд отклонил ходатайство о возврате уголовного дела для дополнительного расследования и назначил судебное заседание.

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Сегодня, 18 декабря, адвокат Азамат Сагал сообщил, что 17 декабря прошло предварительное судебное заседание, в ходе которого суд отказал в удовлетворении ходатайства о возврате уголовного дела прокурору для производства дополнительного расследования и назначил судебное заседание.

Несмотря на допущенные существенные нарушения норм уголовно-процессуального законодательства Военный суд (СМУС) назначил по делу главное судебное разбирательство на 25 декабря 2024 года в 10:30, - сообщил адвокат.

Азамат Сагал также отметил, что суд будет проходить в открытом режиме.

Буду ходатайствовать о проведении онлайн-трансляции, - отметил адвокат.

Ранее Азамат Сагал заявлял, что выявил допущенные нарушения законности и просил вышестоящие органы принять меры реагирования по их устранению. Подозреваемый лейтенант, как объяснил Азамат Сагал, проходит по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку). Однако, уверяет адвокат, дело должны были квалифицировать по пункту 9 части 2 статьи 99 УК РК, так как обстоятельства, установленные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют, что командир взвода убил подчиненного именно из хулиганских побуждений.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Отец погибшего в Мангистау солдата требует открытого суда.

Lada.kz подготовила подборку о других трагических случаях, произошедших среди срочников в Мангистау.

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Адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков ранее поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах Марата Баркулова.

Отец убитого солдата в Актау также просит привлечь к ответственности медиков.

Мать солдата-срочника просила также признать ее потерпевшей и защищать ее на стадии следствия.

Журналист редакции Lada.kz встретилась с отцом погибшего солдата Марата Баркулова, чтобы узнать подробности уголовного дела.