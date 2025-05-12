Реконструкция авиакатастрофы под Актау: неофициальные версии

На YouTube-канале «Air Crash Investigation Игорь Зырянов», который насчитывает около 700 тысяч подписчиков, опубликовано видео , посвященное авиакатастрофе самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, произошедшей 25 декабря 2024 года близ Актау. Важно отметить, что представленная в видео информация не является официальным расследованием и основана на открытых данных, доступных в момент подготовки ролика, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео Air Crash Investigation

Согласно информации, изложенной в видео, рейс AZAL 8243 выполнялся по маршруту Баку-Грозный. Экипаж самолета включал опытного командира Игоря Кшнякина с налетом более 15 000 часов, половина из которых – в качестве командира на Embraer, и второго пилота Александра Кальянинова с налетом около 800 часов. Экипаж прошел полный медицинский контроль и предполетную подготовку, включая ознакомление с метеорологической ситуацией в аэропорту прибытия.

На момент вылета прогноз погоды в Грозном предполагал сложные, но допустимые для посадки условия: сплошная облачность с нижней границей 210 метров и горизонтальной видимостью 3100 метров. Однако в видео подчеркивается, что погодные условия могли ухудшиться в любой момент, что создавало дополнительные риски для экипажа.

Технические специалисты Silkway Technics выполнили полный осмотр самолета, включая проверку герметичности люков, исправность бортовых систем и дозаправку. Самолет был полностью подготовлен к полету, а экипажу было разрешено вылететь после завершения всех процедур.

Начало проблем: отказ навигационных систем

Через несколько минут после взлета экипаж начал сталкиваться с первыми проблемами. Как сообщается в видео, оба комплекта GPS самолета вышли из строя практически одновременно. Это значительно осложнило дальнейшее выполнение полета, так как система захода на посадку RNP, основанная на спутниковой навигации, стала недоступной.

Экипаж запросил альтернативный маршрут прибытия, но условия в Грозном требовали точного захода по курсо-глиссадной системе, которая была отключена для технического обслуживания. Оставался лишь заход по приводам, который, по словам авторов видео, используется редко и требует высокой квалификации пилотов. При этом нижняя граница облачности в Грозном была ниже минимально допустимой для такого типа захода (210 метров против необходимых 260 метров).

Первые попытки посадки

Первая попытка захода на посадку завершилась неудачно. Экипаж не смог визуально обнаружить взлетно-посадочную полосу и был вынужден уйти на второй круг. В ходе повторного захода командир допустил ошибку в установке давления, что привело к завышению высоты на приборах на 160-170 метров. Это, как предполагается, могло создать ложное ощущение безопасности на финальном этапе захода.

К этому моменту экипаж начал испытывать значительное психологическое давление. Неизвестно, насколько интенсивной была турбулентность или как именно экипаж оценивал свои шансы на успешную посадку в условиях ограниченной видимости. Однако в видео указывается, что переход на запасной аэродром стал единственным логичным решением в сложившейся ситуации.

Решение об уходе на запасной аэродром

После второй неудачной попытки посадки в Грозном экипаж принял решение следовать в Баку, откуда вылетел рейс. Однако спустя несколько минут после ухода с курса экипаж услышал два мощных удара снаружи самолета, после чего последовали множественные отказы систем управления, включая отключение автопилота и автоматической тяги.

Как предполагают авторы видео, внешнее воздействие, вероятно, повредило элементы планера или критически важные системы управления. В результате экипаж потерял контроль над самолетом, который начал терять высоту и курс. Примерно в это же время началось падение давления во всех трех гидросистемах, что сделало невозможным управление рулем высоты и элеронами.

Попытка аварийной посадки в Актау

Оценив критичность ситуации, экипаж решил попытаться совершить аварийную посадку в Актау, ближайшем доступном аэропорту. Несмотря на сложные метеоусловия и практически полную потерю управления, пилотам удалось снизиться до эшелона 60 (1800 метров) и направить самолет к аэропорту Актау.

Диспетчеры аэропорта были заранее предупреждены о ситуации, и на ВПП уже ждали пожарные и спасательные службы. Однако, несмотря на все предпринятые меры, экипаж не смог безопасно приземлиться. Самолет столкнулся с землей на расстоянии 5 км от полосы, находясь в правом крене с выпущенными шасси и закрылками. Через 7 минут после удара на место прибыли экстренные службы, которые начали спасательные работы.

Из 67 человек на борту 39 погибли, 28 были спасены. Члены экипажа, проявившие мужество в экстремальной ситуации, были посмертно награждены национальными медалями Азербайджана. Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны только после завершения официального расследования, которое проводится с участием специалистов из Казахстана, Азербайджана, России и Бразилии.

Авторы видео подчеркивают, что представленная реконструкция основана на предварительных данных и не является официальным заключением. Причины аварии все еще изучаются, и окончательные выводы могут существенно отличаться от представленной в видео версии.

Напомним, ранее сообщалось, что итоговый отчет по расследованию авиакатастрофы под Актау опубликуют до конца 2025 года. Подробнее по ссылке.