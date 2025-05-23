В Актау супружескую пару осудили за рекламу наркотиков: осужденные настаивают на своей невиновности

После публикации статьи «Мужа и жену осудили в Актау за рекламу наркотиков: адвокат заявила о судебном произволе» в редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау Мария Бочкарева. По ее словам, она и её супруг оказались не в том месте и не в то время – их задержали и впоследствии осудили за распространение рекламы, к которой, как она утверждает, они не имели никакого отношения. В результате её супруг уже отбывает наказание, а сама Мария получила отсрочку исполнения приговора в связи с рождением ребёнка.

Фото: кадр видео

Мария Бочкарева рассказала подробности уголовного дела, возбужденного против неё и её супруга Раиля Рамазанова.

Со слов Марии, всё началось 21 октября 2024 года, в день, когда их задержали. В тот вечер к ним домой пришёл их знакомый, попросившись пожить у них некоторое время, так как оказался без жилья. С собой он принёс большую коробку, о содержимом которой супруги, как утверждает Мария, не знали.

Он сказал, что устроился работать промоутером и занимается расклейкой рекламных листовок. В тот день он попросил у моего мужа телефон, чтобы сфотографировать, как он развешивает эти листовки. Муж предложил сходить с ним вместе: тот поклеит, сфоткает и сразу вернёт телефон, - вспоминает Мария.

Муж и жена, их знакомый направились к одному из жилых домов. Именно там, в момент, когда мужчина клеил листовки, всех троих задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мария Бочкарева утверждает, что во время задержания полицейские допустили ряд нарушений. По её словам, их с супругом обыскали без присутствия понятых, что противоречит установленным процессуальным нормам.

Меня, несмотря на то, что я уже была беременна, обыскивали, заглядывали в карманы. Я не понимала, что они ищут и на каком основании это делают. Только через два часа после задержания вызвали следственную группу и понятых, начали снимать происходящее на видео, - рассказала она.

Мария также заявила, что именно во время видеосъёмки у неё и у её супруга из капюшонов извлекли свёртки с наркотическими веществами. При этом, отмечает она, на этих свёртках не обнаружено их отпечатков пальцев.

Кроме того, во время следственного эксперимента, который также снимался на камеру, сотрудники полиции отсканировали QR-коды с рекламных листовок, которые якобы распространялись. Как утверждает Мария, сканирование привело в Telegram, где предлагалась работа промоуторов по расклейке афиш и рекламных объявлений.

Никакой информации о наркотиках – ни в листовках, ни в переписке не содержалось. Это была обычная реклама, ничего противозаконного. Нас привезли в здание полиции и начали давить. Заставляли подписать бумаги, где было написано, что наркотики якобы наши. Говорили: подпишете – отпустим домой. Мы были в шоке, испуганы. Нас просто подставили. В тот день нас действительно отпустили. А уже 23 октября снова вызвали в полицию. Мы пришли, думая, что это просто формальность, а нас больше не отпустили. Закрыли в следственный изолятор и предъявили обвинения, - рассказала Мария.

Женщина рассказала, что судебные разбирательства начались в январе 2025 года и продлились несколько месяцев – всего состоялось более 10 заседаний. Уже 8 апреля 2025 года в Актауском городском суде вынесен приговор супругам Раилю Рамазанову и Марии Бочкаревой за рекламу наркотиков.

Меня осудили на три года, но дали отсрочку из-за рождения ребёнка. Сейчас муж уже отбывает наказание, а я осталась одна с младенцем, - с отчаянием говорит Мария Бочкарева.

Жительница Актау утверждает, что она и ее супруг непричастны к инкриминируемому преступлению и настаивает на пересмотре дела. По словам Марии Бочкаревой, их защита располагает видеозаписью, которую они считают важным доказательством своей невиновности. Женщина выразила надежду, что Верховный суд Казахстана обратит внимание на этот материал.

Мы очень просим, чтобы Верховный суд обратил внимание на наше вещественное доказательство – на видео со следственного эксперимента. На нём чётко видно, что никакой пропаганды наркотиков не было. Но в суде даже не стали его смотреть, хотя мы настаивали, чтобы это видео признали полноценным доказательством. Мы с супругом очень хотим, чтобы апелляционный суд прошёл с нашим участием, чтобы нас услышали. Мы не преступники, - рассказала Мария Бочкарева.

Она подчеркнула, что в ходе следствия и судебных заседаний их доводы остались без внимания.

Наш друг, с которым нас задержали, не раз говорил в суде, что мы с мужем не имеем никакого отношения к этим рекламным листовкам. Но никто нас не услышал. Мы просто хотим справедливости. Судья вынесла приговор несправедливо. Сейчас ребёнок растёт без папы, а через год, что, и без мамы останется? Мне страшно это даже представить, - подчёркивает она.

От автора

Редакция Lada.kz решила рассказать об этом случае, поскольку в деле супругов Марии Бочкаревой и Раиля Рамазанова фигурирует тот же человек, что и в делах Руслана Сисиева и Милены Зиганшиной. Последних также осудили за рекламу наркотических веществ – якобы за то, что они просто стояли рядом со своим знакомым, когда тот наносил надписи на стены с помощью трафарета. Исходя из рассказов осуждённых и их адвоката, главный фигурант этих двух уголовных дел – общий знакомый обеих семей. За один месяц он умудрился подставить и довести до суда сразу две супружеские пары. Как ему это удалось – остаётся загадкой и вызывает серьёзные вопросы к работе правоохранительных органов и судебной системы.

В среду, 28 мая, в апелляционном суде состоится рассмотрение дела сразу двух семейных пар.

Напомним, ранее в Актауском городском суде вынесен приговор супругам Руслану Сисиеву и Милене Зиганшиной за рекламу наркотиков. Адвокат Виолетта Зайнулина в беседе с корреспондентом редакции поделилась деталями уголовного дела и указала на допущенные процессуальные нарушения в ходе судебного разбирательства.