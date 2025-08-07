Массовая драка подростков попала на видео в Актау

Қазақ тіліне аудару

Видео потасовки прислали в редакцию Lada.kz . Инцидент произошел в 31А микрорайоне. В департаменте полиции Мангистауской области предоставили комментарий.

Фото: кадр видео

В редакцию Lada.kz прислали видео с кадрами массовой драки подростков.

Инцидент произошел 6 августа в 31А микрорайоне.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что пресекли конфликт с участием несовершеннолетних.

На пульт «102» поступило сообщение о групповом конфликте в 31А микрорайоне. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Все участники инцидента установлены, несовершеннолетние доставлены в отдел полиции вместе с родителями. По данному факту начато досудебное расследование, - сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, все участники потасовки поставлены на профилактический учёт.

Родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Проводятся необходимые следственные действия, - отметили в полиции.

В ведомстве также напомнили, что профилактический учёт – это не формальность. При повторных правонарушениях к подросткам и их законным представителям могут быть применены более строгие меры ответственности.