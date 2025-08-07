18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.38
629.46
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.08.2025, 14:00

Массовая драка подростков попала на видео в Актау

Происшествия 0 2 112 Лиана Рязанцева

Видео потасовки прислали в редакцию Lada.kz. Инцидент произошел в 31А микрорайоне. В департаменте полиции Мангистауской области предоставили комментарий.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В редакцию Lada.kz прислали видео с кадрами массовой драки подростков.

Инцидент произошел 6 августа в 31А микрорайоне.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что пресекли конфликт с участием несовершеннолетних.

На пульт «102» поступило сообщение о групповом конфликте в 31А микрорайоне. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Все участники инцидента установлены, несовершеннолетние доставлены в отдел полиции вместе с родителями. По данному факту начато досудебное расследование, - сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, все участники потасовки поставлены на профилактический учёт.

Родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Проводятся необходимые следственные действия, - отметили в полиции.

В ведомстве также напомнили, что профилактический учёт это не формальность. При повторных правонарушениях к подросткам и их законным представителям могут быть применены более строгие меры ответственности.

3
2
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Новые правила для казахстанцев: сколько теперь жильцов можно прописать в одной квартире?Новости Казахстана
30.07.2025, 17:20 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…