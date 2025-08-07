В Актау ребенка избили в частном детском саду

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратилась мать полуторагодовалой девочки. По её словам, в течение 40 минут её ребёнка избивал, душил и кусал другой малыш, в то время как няня всё это время отсутствовала.

Фото предоставила мама Асии Султанбай

Камила Кабиева сообщила, что её полуторагодовалая дочь Асия Султанбай посещает частный детский сад, расположенный в 14 микрорайоне. По её словам, 5 августа визит в дошкольное учреждение обернулся трагедией для маленькой Асии.

Инцидент произошёл днём, примерно в 15:00, однако мы узнали о случившемся только вечером, когда пришли за дочерью. Никто из сотрудников нам не позвонил и не сообщил о происшествии. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, я увидела, как в течение 40-50 минут мою дочь избивал, кусал и душил другой ребёнок. Всё это время она громко плакала, но рядом не оказалось няни, - рассказала мать пострадавшей девочки.

По словам женщины, сразу после просмотра видеозаписи она вызвала на место руководство детского сада, полицию, а также родителей ребёнка, причинившего вред её дочери.

Они уговаривали меня не писать заявление в полицию. Возможно, я бы и не стала этого делать, если бы няня отсутствовала всего 5-10 минут. Но её не было почти 50 минут! Всё это время мой ребёнок подвергался насилию и громко плакал. Где она была? Чем занималась? Директор детского сада просто извинилась – и на этом всё. Но разве этого достаточно? Почему никто не привлекает к ответственности сотрудника, который допустил такую халатность? Хорошо, что моя дочь осталась жива. А если бы её задушили?, - возмущается мама пострадавшей девочки.

Камила Кабиева сообщила, что у её дочери голова в следах от укусов. Девочке уже провели компьютерную томографию, сейчас семья ожидает результатов обследования.

По словам матери, минувшей ночью у ребёнка наблюдались судороги, и она серьёзно обеспокоена возможными осложнениями со здоровьем.

Я уже подала заявление в полицию, а завтра вместе со своим адвокатом намерена обратиться и в прокуратуру. В отделе полиции мне сообщили, что дело планируют возбуждать по административной статье, однако я буду добиваться квалификации по уголовной – статья 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении сотрудников детского сада, - подчеркнула Камила Кабиева.

Редакция обратилась за официальными комментариями в полицию и управление образования региона.

В пресс-службе управления образования сообщили, что в настоящее время проводится детальное изучение всех обстоятельств произошедшего. После завершения проверки будет предоставлен официальный ответ.

