Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.08.2025, 15:47

В Актау ребенка избили в частном детском саду

Происшествия 0 3 605 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратилась мать полуторагодовалой девочки. По её словам, в течение 40 минут её ребёнка избивал, душил и кусал другой малыш, в то время как няня всё это время отсутствовала.

Фото предоставила мама Асии Султанбай
Фото предоставила мама Асии Султанбай

Камила Кабиева сообщила, что её полуторагодовалая дочь Асия Султанбай посещает частный детский сад, расположенный в 14 микрорайоне. По её словам, 5 августа визит в дошкольное учреждение обернулся трагедией для маленькой Асии.

Инцидент произошёл днём, примерно в 15:00, однако мы узнали о случившемся только вечером, когда пришли за дочерью. Никто из сотрудников нам не позвонил и не сообщил о происшествии. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, я увидела, как в течение 40-50 минут мою дочь избивал, кусал и душил другой ребёнок. Всё это время она громко плакала, но рядом не оказалось няни, - рассказала мать пострадавшей девочки.

По словам женщины, сразу после просмотра видеозаписи она вызвала на место руководство детского сада, полицию, а также родителей ребёнка, причинившего вред её дочери.

Они уговаривали меня не писать заявление в полицию. Возможно, я бы и не стала этого делать, если бы няня отсутствовала всего 5-10 минут. Но её не было почти 50 минут! Всё это время мой ребёнок подвергался насилию и громко плакал. Где она была? Чем занималась? Директор детского сада просто извинилась  и на этом всё. Но разве этого достаточно? Почему никто не привлекает к ответственности сотрудника, который допустил такую халатность? Хорошо, что моя дочь осталась жива. А если бы её задушили?, - возмущается мама пострадавшей девочки.

Камила Кабиева сообщила, что у её дочери голова в следах от укусов. Девочке уже провели компьютерную томографию, сейчас семья ожидает результатов обследования.

По словам матери, минувшей ночью у ребёнка наблюдались судороги, и она серьёзно обеспокоена возможными осложнениями со здоровьем.

Я уже подала заявление в полицию, а завтра вместе со своим адвокатом намерена обратиться и в прокуратуру. В отделе полиции мне сообщили, что дело планируют возбуждать по административной статье, однако я буду добиваться квалификации по уголовной  статья 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении сотрудников детского сада, - подчеркнула Камила Кабиева.

Редакция обратилась за официальными комментариями в полицию и управление образования региона.

В пресс-службе управления образования сообщили, что в настоящее время проводится детальное изучение всех обстоятельств произошедшего. После завершения проверки будет предоставлен официальный ответ.

Напомним, похожий инцидент произошел в Актау в 2023 году. В редакцию Lada.kz обратилась мама мальчика, сообщившая о том, что ее сын пострадал от действий воспитанников детского сада.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

