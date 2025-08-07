Экс-глава криминальной полиции Актау попал под суд: дело вернули на доследование

Қазақ тіліне аудару

Иллюстративное фото создано с помощью ИИ

Родственники Мейрамбека Кенбаева рассказали, что на предварительном слушании, суд вернул дело на дополнительное следствие.

Следственные действия проводятся поверхностно и с серьёзными нарушениями. Наши аргументы были подтверждены Генеральной прокуратурой, которая направила соответствующие поручения, однако областная прокуратура проигнорировала их. Складывается впечатление, что на местах действуют по собственному усмотрению, - заявляют близкие Кенбаева.

Брат подсудимого Заманбек Кенбаев рассказал, что после неудачной попытки попасть на личный приём к прокурору области, родственники поехали в Астану, чтобы донести свои доводы до Генеральной прокуратуры, Администрации Президента и депутатов Парламента.

В Генеральной прокуратуре нам отказали в личном приёме с заместителями руководителя Первой службы, сославшись на отсутствие официального ответа от областной прокуратуры. Однако сотрудники Генпрокуратуры всё же изучили материалы дела и направили письмо с поручениями в Мангистаускую областную прокуратуру. В нём указано: обеспечить личный приём Кенбаевых у прокурора области 24 июня в 10:00 часов, а также провести тщательную проверку наших доводов о процессуальных нарушениях. В случае необходимости – организовать дополнительное следствие, - рассказал мужчина.

Заманбек Кенбаев отметил, что, несмотря на получение 20 июня письма с поручениями из Генеральной прокуратуры, уже на следующий рабочий день региональная прокуратура утвердила обвинительный акт и передала дело в суд.

Это было сделано в нарушение всех разумных сроков и, по сути, стало демонстративным игнорированием поручения Генеральной прокуратуры. Областной надзорный орган даже не попытался прислушаться к доводам стороны защиты и указаниям из столицы, а своим действием просто исключил возможность проведения дополнительного следствия, на котором настаивала Генпрокуратура. Это не единственный случай откровенного пренебрежения указаниями вышестоящих органов. Так, 24 июня, согласно прямому поручению из Астаны, мы пришли на приём в областную прокуратуру. Но ни прокурор области, ни четверо его заместителей нас так и не приняли с 10 до 13 часов. Более того, нам отказали в выдаче официального документа об отказе от приёма, хотя он был необходим для предоставления в Генеральную прокуратуру, - подчеркнул брат подсудимого.

В дополнение ко всему, по словам мужчины, на все жалобы сторона защиты получала отписки с формулировкой о том, что жалобы написаны на русском языке, что якобы нарушает Конституцию РК, нормы УПК РК и Закон о языках.

Справедливость всё-таки восторжествовала. Суд вернул дело на дополнительное следствие, признав наличие тех же грубых процессуальных нарушений, на которые ранее указывала Генеральная прокуратура. Общественный защитник и мы, родственники Мейрамбека Кенбаева, по-прежнему уверены в его невиновности. Мы надеемся, что дополнительное расследование будет проведено честно и тщательно, а итоговое судебное решение будет действительно справедливым, - заключил мужчина.

Напомним, Мейрамбек Кенбаев находится под арестом с февраля 2025 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков, участии в организованной преступной группе, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Как утверждают родные, уголовное преследование базируется исключительно на показаниях наркозависимого гражданина Ш., ранее задержанного по аналогичной статье.