Ребенка избили в частном детском саду: полиция Мангистау завела уголовное дело

Қазақ тіліне аудару

В настоящее время проводится расследование в целях установления всех обстоятельств произошедшего, сообщили Lada.kz в полиции региона.

Фото из архива Lada.kz

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту произошедшего в частном детском саду инцидента возбуждено уголовное дело по статье 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В настоящее время проводится расследование в целях установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Мангистауской области. Расследование продолжается, - заявили в полиции.

Для справки

Статья 140. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, – наказывается штрафом в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратилась мать полуторагодовалой девочки. По её словам, в течение 40 минут её ребёнка избивал, душил и кусал другой малыш, в то время как няня всё это время отсутствовала.