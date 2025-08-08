Полицейские патрули напугали жителей одного из микрорайонов Актау

Қазақ тіліне аудару

Скопление экипажей полиции вызвало тревогу у жителей одного из жилых массивов областного центра. В департаменте полиции Мангистауской области заявили, что в городе проходят учения, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Жильцы дома №16 27 микрорайона в темное время суток заметили скопление сотрудников полиции и служебных автомобилей ведомства у себя под окнами. Увиденное встревожило людей, однако причину появления экипажей правоохранителей им никто не объяснил.

В департаменте полиции Мангистауской области пояснили, что вечером 7 августа в микрорайоне проходило учение. Отрабатывались действия, которые стражи порядки должны предпринять при угоне автомобиля. Как отметили в ведомстве, подобные учения проходят в областном центре на регулярной основе.