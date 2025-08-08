Автомобиль горел на проезжей части в Актау

Қазақ тіліне аудару

Ночью 7 августа на автодороге между 26 и 27 микрорайонами сгорел автомобиль. Происшествие Lada.kz прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото очевидца

По данным ведомства, автомобиль марки Daewoo Nexia загорелся, когда стоял на светофоре.

В автомобиле был установлен 65-литровый газовый баллон. Прибывшие на место пожарные полностью потушили огонь. Жертв нет, - сообщили в областном департаменте по ЧС.

Напомним, ранее подобное ЧП происходило в Актау на дороге между 35 и 34 микрорайонами. Сгорел Jeep Grand Cherokee.