Несовершеннолетний совершил суицид в Актау

Қазақ тіліне аудару

Дом №5 17 микрорайона в Актау. Фото: карты yandex.kz

В социальной сети появились кадры укрытого тканью человека под окнами высотного дома. Как сообщили в департаменте полиции, инцидент произошел 8 августа в доме №5 17 микрорайона.

16-летний парень спрыгнул с высоты. Он состоит на учете в психдиспансере. По факту произошедшего начато расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства)», - сообщили в полиции.

Напомним, 20 июля мужчина на глазах спасателей и полиции спрыгнул с крыши 11 этажа и разбился насмерть. Еще один подобный случай произошел 30 июля в 27 микрорайоне – женщина погибла, упав с верхнего этажа.