В Актау спецназ задержал 54-летнего наркосбытчика

Қазақ тіліне аудару

Департамент полиции региона продолжает работу по противодействию наркопреступности в рамках принципа «Закон и порядок». Бойцы спецподразделения задержали с поличным мужчину с запрещёнными веществами, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Правоохранители в очередной раз зафиксировали задержание на видео. Сам инцидент произошёл 31 июля, однако запись была опубликована только сейчас.

По данным департамента полиции региона, в 6 микрорайоне сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно с бойцами спецподразделения «Беркут» задержали 54-летнего местного жителя.

При обыске у него изъяли наркотические вещества. Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК («Незаконный оборот наркотиков»). Также составлен административный протокол по статье 440-1 КоАП РК («Немедицинское употребление наркотиков»).

Иная информация пока не разглашается.

Ранее в Каракиянском районе за немедицинское потребление наркотических веществ был привлечен к административной ответственности местный житель. Под действием запрещенных веществ он находился на территории порта Курык.

В Жанаозене женщину наказали за употребление психотропных веществ в немедицинских целях.