10.08.2025, 10:12

Инвесторы обвинили блогеров в мошенничестве после концерта Aktau Fest 2025 в Актау

Происшествия 0 3 505 Лиана Рязанцева

В Актау 30 июня на стадионе «Жас Канат» состоялся концерт Aktau Fest 2025. Спустя некоторое время после мероприятия группа инвесторов обвинила организаторов и блогеров в  мошенничестве, передает Lada.kz.

Фото ru.freepik.com
Фото ru.freepik.com

В редакцию Lada.kz обратился один из инвесторов, вложивший значительные средства в организацию концерта Aktau Fest 2025.

По его словам, блогеры привлекли от инвесторов крупные суммы на проведение мероприятия, однако до сих пор не вернули деньги. В распоряжении пострадавших имеются многочисленные доказательства: оригиналы расписок, видеодоверенности, скриншоты переписок, чеки о переводах и другие документы, подтверждающие факт передачи средств.

«Мы доверились публичным людям, рассчитывая на честное сотрудничество. Теперь многие из нас остались без денег. Некоторые инвесторы даже были вынуждены продать своё жильё, чтобы погасить долги», — рассказал он.

Инвестор отметил, что после завершения мероприятия блогеры перестали выходить на связь, не дают комментариев и игнорируют вопросы, касающиеся возврата средств.

По его словам, блогеры получили от инвесторов суммы от 5 до 10 миллионов тенге, пообещав вернуть их с прибылью в 20–30 %. В итоге пострадало порядка 20 человек.

Инвесторы подали заявления в правоохранительные органы и призывают граждан проявлять осторожность при финансовом сотрудничестве с публичными лицами, особенно при отсутствии официальных договоров.

За разъяснениями редакция Lada.kz обратилась в департамент полиции региона. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Редакция воздержалась от публикации имён участников конфликта, однако после судебного разбирательства и оглашения приговора они будут обнародованы.

