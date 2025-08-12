За наглую езду по встречке оштрафовали жителя Актау

Қазақ тіліне аудару

Очередной случай нарушения Правил дорожного движения опубликовали в социальных сетях. В полиции отреагировали и выписали нарушителю штраф, передает Lada.kz .

Фото: Lada.kz

Водитель автомобиля марки «Lexus» днем 11 августа на автодороге, пролегающей напротив дома №31 31Б микрорайона и оснащенной разделительной полосой, ехал по встречной. Очевидцы посчитали такой стиль вождения опасным и подвергающим риску других участников движения.

В управлении полиции Актау сообщили, что нарушитель был установлен и оштрафован.

Он не имел водительского удостоверения и двигался по встречной полосе. Инспекторами в отношении водителя был составлен протокол по части 5 статьи 596 КоАП РК, - сообщили в управлении полиции.

Для справки

Статья 596 – Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге).

