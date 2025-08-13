18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.08.2025, 11:45

В Актау ночью повредили припаркованный автомобиль

Происшествия

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау, который рассказал, что сегодня ночью его припаркованный автомобиль был разбит неизвестными.

Фото владельца автомобиля
Фото владельца автомобиля

Владелец автомобиля марки Hyundai Elantra рассказал, что инцидент произошел ночью. Неизвестный человек или группа лиц повредили автомобиль.

Автомобиль был припаркован во дворе дома №17 в 6 микрорайоне.

Вернувшись домой около полуночи, я припарковал автомобиль, а утром обнаружил его полностью поврежденным: разбито лобовое стекло, сломаны боковые зеркала, повреждены двери и боковые стекла, люк, а все четыре колеса проколоты и спущены. По следам видно, что в автомобиль бросали кирпич. Не понимаю, кому и зачем понадобилось так поступать, — рассказал житель Актау.

Мужчина вызвал на место происшествия участкового инспектора и написал заявление в полицию.

Напомним, это не первый случай, в июне текущего года неизвестный без причины разбил лобовое стекло чужого авто кирпичом, который был припаркован возле дома № 24 в 7 микрорайоне. В департаменте полиции так и не сообщили редакции, удалось ли установить личность правонарушителя, и какие меры к нему были приняты.

5
33
3
