Жительница Актау обвинила массажиста в избиении во время процедуры

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, заявившая, что получила травмы после сеанса массажа в одном из медицинских центров города. Ситуацию прокомментировали представители медицинского центра и полиции региона.

Фото жительницы Актау

Женщина сообщила, что 12 августа посетила один из медицинских центров для сеанса массажа, и в результате получила травмы. По её словам, после процедуры вся спина оказалась в синяках, «не осталось живого места».

Это просто издевательство. Когда я пришла домой, даже не предполагала, что всё настолько ужасно. Массажист буквально избила меня. Центр работает уже два года и, по сути, калечит людей. Они занимаются непрофессиональным видом массажа. В соцсетях, как оказалось, о них много негативных отзывов и жалоб, но никто их не проверяет, — рассказала женщина.

По словам жительницы Актау, она обратилась в полицию с заявлением, однако его приняли не сразу, сначала направили в травмпункт для прохождения медицинской экспертизы. В травмпункте также не приняли её сразу, сославшись на необходимость направления из полиции. Лишь сегодня заявление женщины всё же было зарегистрировано в полиции.

Я записалась на массаж через приложение 1Fit. Им я также направила обращение с просьбой проверять своих партнёров, — рассказала жительница Актау.

Редакция Lada.kz запросила комментарии у медицинского центра и полиции региона.

В медицинском центре Shogy Massage сообщили, что клиентка записалась на процедуру через приложение 1Fit и получила услугу вакуумного массажа.

Такое покраснение, синяки после вакуумного массажа - явление частое, на теле после вакуумной банки клиент остался доволен без всякой боли. И я не поняла, с какой целью этот клиент оставил такой неприятный отзыв. Я могу сказать, что в моем центре квалифицированные специалисты и они ответственно относятся к своему делу, - прокомментировали ситуацию в медицинском центре.

В полиции региона сообщили, что заявление направлено в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области.