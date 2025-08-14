18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.08.2025, 19:18

Жительница Актау обвинила массажиста в избиении во время процедуры

Происшествия 0 5 980 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, заявившая, что получила травмы после сеанса массажа в одном из медицинских центров города. Ситуацию прокомментировали представители медицинского центра и полиции региона.

Фото жительницы Актау
Фото жительницы Актау

Женщина сообщила, что 12 августа посетила один из медицинских центров для сеанса массажа, и в результате получила травмы. По её словам, после процедуры вся спина оказалась в синяках, «не осталось живого места».

Это просто издевательство. Когда я пришла домой, даже не предполагала, что всё настолько ужасно. Массажист буквально избила меня. Центр работает уже два года и, по сути, калечит людей. Они занимаются непрофессиональным видом массажа. В соцсетях, как оказалось, о них много негативных отзывов и жалоб, но никто их не проверяет, — рассказала женщина.

По словам жительницы Актау, она обратилась в полицию с заявлением, однако его приняли не сразу, сначала направили в травмпункт для прохождения медицинской экспертизы. В травмпункте также не приняли её сразу, сославшись на необходимость направления из полиции. Лишь сегодня заявление женщины всё же было зарегистрировано в полиции.

Я записалась на массаж через приложение 1Fit. Им я также направила обращение с просьбой проверять своих партнёров, — рассказала жительница Актау.

Редакция Lada.kz запросила комментарии у медицинского центра и полиции региона.

В медицинском центре Shogy Massage сообщили, что клиентка записалась на процедуру через приложение 1Fit и получила услугу вакуумного массажа.

Такое покраснение, синяки после вакуумного массажа - явление частое, на теле после вакуумной банки клиент остался доволен без всякой боли. И я не поняла, с какой целью этот клиент оставил такой неприятный отзыв.  Я могу сказать, что в моем центре квалифицированные специалисты и они ответственно относятся к своему делу, - прокомментировали ситуацию в медицинском центре.

В полиции региона сообщили, что заявление направлено в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области.

24
37
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…