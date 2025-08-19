Дети страдают от токсичных запахов: жители Актау борются с наркопритоном

Қазақ тіліне аудару

Жильцы дома №7 в 4 микрорайоне снова обратились в редакцию Lada.kz . Люди жалуются, что уже два года живут рядом с наркопритоном и опасаются за свою безопасность. Ситуация стала критической после того, как двое детей отравились токсичными запахами, исходящими из этой квартиры. В департаменте полиции Мангистауской области дали официальный комментарий.

Фото yandex.kz/maps

Жители утверждают, что в их доме уже долгое время функционирует наркопритон. В одной из квартир живёт мужчина-иностранец, который занимается изготовлением наркотиков. Недвижимость оформлена на его мать, однако он беспрепятственно проживает там, подвергая риску здоровье соседей.

Мы неоднократно писали коллективные заявления. Полиция приезжала, был случай задержания. Нам обещали суд и депортацию. Но ни суда, ни депортации так и не состоялось, его просто отпустили! С тех пор он продолжает заниматься своей деятельностью, как будто ничего не произошло. Из квартиры постоянно идёт сильный химический запах – ацетона, растворителей, эмали. Эти испарения уже привели к трагедиям, недавно пятилетняя девочка попала в реанимацию с отравлением, а девятимесячный ребёнок с нижнего этажа серьёзно заболел, врачи также подозревают химическое отравление. Взрослые соседи жалуются на постоянные головные боли, тошноту и слабость, - рассказали жильцы дома.

По словам людей, зловонный запах ощущается даже на улице, во дворе за домом, где ежедневно гуляют семьи с детьми. Мамы жалуются, что во время прогулок чувствуют резкий запах ацетона, разносимый ветром. В итоге страдают не только соседи по подъезду, но и все, кто оказывается рядом.

Люди постепенно травятся, а он продолжает жить своей жизнью, будто так и должно быть. Почему правоохранительные органы отпустили человека, представляющего смертельную угрозу для всего дома? Почему обещанный суд так и не состоялся? Почему человек, не имеющий гражданства РК, до сих пор находится здесь и продолжает отравлять людей? Мы требуем немедленной проверки этой квартиры, закрытия наркопритона, привлечения виновного к ответственности и доведения дела до суда, исполнения обещания о депортации. Мы устали жить в страхе! Жизни и здоровье людей важнее чьего-то бездействия, - жалуются жильцы дома.

Редакция направила запрос в пресс-службу департамента полиции региона с просьбой разъяснить, проводилась ли проверка данной квартиры и какие меры были приняты в отношении её жильца.

В ведомстве сообщили, что в марте 2025 года житель данной квартиры был задержан и привлечён к уголовной ответственности по статье 296 УК РК за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Суд приговорил его к общественным работам. В настоящее время мужчина проживает у своей матери в другом микрорайоне и утверждает, что не употребляет наркотики. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов, - заявили в полиции.

Напомним, в марте 2025 года жильцы дома №7 в 4 микрорайоне уже обращались в редакцию Lada.kz из-за сложившихся обстоятельств. По их словам, в одной из квартир организовали наркопритон, который угрожает безопасности людей. Люди заявляли, что полиция не принимает никаких мер. Тогда правоохранители опровергли информацию людей о бездействии в ликвидации наркопритона. Они предоставили видео, на котором зафиксирована проверка данной квартиры.