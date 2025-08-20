18+
19.08.2025, 19:29

«Топит в ведре»: в Актау мужчина заявил о насилии над детьми

Происшествия

Житель Актау Турал Латифов записал видеообращение, в котором рассказал о жестоком обращении с его детьми в семье бывшей жены, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Как следует из видеообращения, шестилетнюю дочь Турала Латифова подвергали издевательствам.

С прошлой ночи практически не сплю. Узнал такую вещь, что мою шестилетнюю дочь какой-то мужчина бывшей жены топит в ведре из-за того, что она не умеет читать. Пихает её голову в ведро, чтобы она ночью проснулась и занималась уроками. Мы разведены. У меня от неё двое несовершеннолетних детей - шести и девяти лет. Этой ночью ко мне пришёл пасынок, её старший сын от первого брака. Убежал из дома и говорит, что над ними издеваются, - рассказал мужчина.

Отец заявил, что обратился в органы, но в ответ услышал, что «закон на стороне матери» и доказательств недостаточно.

Я в рамках закона вызвал органы, зафиксировал. Но удивился тому, что мне говорят  закон на стороне матери. А дети живут без условий. При этом я оставил квартиру, плачу алименты, всё обеспечение на мне. Но вчерашняя ночь меня шокировала, - отметил отец.

Мужчина утверждает, что дети подвергаются систематическим издевательствам.

«Ребёнку шесть лет, первый класс. Она не умеет читать и писать, её заставляют ночью учиться, не дают спать. Если засыпают  их как котят в ведро с водой пихают, чтобы они проснулись. Дочь рассказывала, что отчим бьёт по лицу, иногда идёт кровь из носа. А мама тоже поднимает руку».

Турал Латифов добавил, что младшая дочь прислала видеозапись, где боится прямо говорить о побоях.

Я хочу, чтобы опека и прокуратура обратили внимание на эту ситуацию. Прошу максимальный резонанс, чтобы повлияли. Я их безумно люблю и хочу их вытащить оттуда, - сказал мужчина.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию:

«По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование в целях установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Мангистауской области. Расследование продолжается».

Редакция Lada.kz также направила запрос в управление образования Мангистауской области с просьбой разъяснить, какие действия предпринимаются в подобных ситуациях, и каков алгоритм защиты детей от насилия в семье.

3
23
1
