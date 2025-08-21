В Актау на улице скончался человек

Қазақ тіліне аудару

Печальный случай произошел на улице в областном центре – умер человек, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Как сообщили очевидцы, мужчина работал курьером. Он доставил заказ в район рынка "Волна", расположенного в 5 микрорайоне. Мужчине стало плохо и он упал. Прохожие вызвали скорую помощь, пытались помочь, подумав, что причиной плохого самочувствия могла стать жара, брызгали водой.

Как рассказали в департаменте полиции, вызов поступил сегодня, 21 августа, в 13:32 часа. По предварительным данным, у мужчины 1976 года рождения произошла биологическая смерть. Точную причину покажет вскрытие.