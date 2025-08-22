Игрушечный пистолет стал причиной конфликта и травмы подростка в Актау

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау Айнур Аскарбекова. Она сообщила, что её 13-летнего сына избил 31-летний сосед после того, как пропал игрушечный пистолет его ребёнка. Женщина написала заявление в полицию. В пресс-службе депарартамента полиции рассказали подробности инцидента.

Фото предоставила Айнур Аскарбекова

Жительница Актау Айнур Аскарбекова рассказала, что инцидент произошёл 18 августа во дворе дома №37/1 в 21 микрорайоне. По словам женщины, её 13-летний сын вечером играл с другими детьми во дворе. Между ребятами возник конфликт из-за пропажи водяного пистолета. Владелец игрушки пожаловался отцу, и мужчина, не разобравшись в ситуации, избил её ребёнка.

Я воспитываю двоих детей одна, один из них инвалид. В тот день ко мне прибежали соседские дети и сообщили, что моего сына Бекжана ударил взрослый мужчина. Они рассказали, что сосед нанёс ему удары по лицу и в область уха. Мой сын получил черепно-мозговую травму и проходит лечение. Сегодня взрослый мужчина избил чужого ребёнка и причинил вред здоровью. А что будет завтра? Разве можно допускать подобное?, — поделилась Айнур Аскарбекова.

Дети, по словам матери, вполне могли бы разобраться между собой и уладить спор, но мужчина, не вникая в ситуацию, сразу ударил её сына.

По её словам, ребёнку был поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Пострадавшего осмотрели травматолог, нейрохирург и невропатолог.

В подтверждение своих слов мать пострадавшего ребенка представила в редакцию медицинские заключения.

Женщина сообщила, что сразу вызвала полицию и написала заявление в полицию.

Когда я вызвала «102», полицейские, поговорив с соседом, который избил моего сына, сначала отказались принимать заявление, ссылаясь на то, что у них нет планшета и компьютера. Лишь после того, как я сказала, что обращусь в вышестоящие органы, они отвезли меня вместе с сыном в ГОВД 22 микрорайона. Из дежурной части нас направили к участковым, которые уже сопроводили к следователю. Только тогда заявление приняли с обеих сторон от пострадавшего и от обвиняемого. Следователь опрашивал меня и моего несовершеннолетнего сына Бекжана с 22:25 до трёх часов ночи — без присутствия психолога и инспектора по делам несовершеннолетних, — рассказала мать подростка.

Айнур Аскарбекова также отметила, что лишь на четвертый день после происшествия полиция выдала направление её сыну на судебно-медицинскую экспертизу, и то с нарушениями. В медучреждении их сначала отказались принимать без протокола, и женщине пришлось буквально настаивать, чтобы сотрудники полиции оформили необходимые документы.

Редакция обратилась за комментарием в полицию региона, чтобы выяснить, было ли возбуждено уголовное либо административное дело и по какой статье.

В пресс-службе полиции сообщили, что в отношении мужчины, ударившего подростка, были составлены два административных протокола.

В отношении мужчины составлены протоколы по статьям 127 и 434 КоАП РК. При этом сам мужчина также подал встречное заявление, утверждая, что пострадавший подросток ударил его сына. В результате на мать подростка также оформлен протокол по статье 127 КоАП РК. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Если она подтвердит причинение вреда здоровью ребёнка, в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело, — сообщили в ведомстве.

Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего - влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей или 39 320 тенге.

Статья 434. Мелкое хулиганство - влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (78 640 тенге) либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.