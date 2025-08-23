18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
23.08.2025, 16:09

ЧП в аэропорту Актау: пассажирка с младенцем сообщила о бомбе на борту

Происшествия 0 4 601 Сергей Кораблев

Инцидент произошел на рейсе Актау Шымкент авиакомпании «Scat», на борту которого находилось около 200 пассажиров, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По поступившей в редакцию информации, после посадки на борт в аэропорту Актау одна из пассажирок 1998 года рождения, летевшая с младенцем, заявила о взрывном устройстве в самолете. После этого всех людей, в том числе экипаж, экстренно высадили, а воздушное судно более пяти часов проверяли специалисты. На место прибыли спецслужбы. В итоге ничего обнаружено не было.

Пассажиры считают, что у матери малыша могло произойти эмоциональное расстройство, что и привело к ее заявлению.

Сообщается, что женщина была снята с рейса.

В департаменте полиции на транспорте подтвердили факт инцидента. Линейный отдел полиции на станции Мангистау возбудил уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Расследование продолжается. Другие детали не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

