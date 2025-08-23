ЧП в аэропорту Актау: пассажирка с младенцем сообщила о бомбе на борту

Қазақ тіліне аудару

Инцидент произошел на рейсе Актау – Шымкент авиакомпании «Scat», на борту которого находилось около 200 пассажиров, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По поступившей в редакцию информации, после посадки на борт в аэропорту Актау одна из пассажирок 1998 года рождения, летевшая с младенцем, заявила о взрывном устройстве в самолете. После этого всех людей, в том числе экипаж, экстренно высадили, а воздушное судно более пяти часов проверяли специалисты. На место прибыли спецслужбы. В итоге ничего обнаружено не было.

Пассажиры считают, что у матери малыша могло произойти эмоциональное расстройство, что и привело к ее заявлению.

Сообщается, что женщина была снята с рейса.

В департаменте полиции на транспорте подтвердили факт инцидента. Линейный отдел полиции на станции Мангистау возбудил уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Расследование продолжается. Другие детали не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.