20-летний житель Актау улетел в Грузию и пропал

Қазақ тіліне аудару

Молодой человек перестал выходить на связь после вылета ночным рейсом из Актау в Грузию, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили волонтеры «Lider.kz»

Волонтеры поискового отряда «Lider.kz» разыскивают 20-летнего Данияра Жаксылыка. Родные потеряли с ним связь еще в понедельник, 18 августа. Однако его видели в аэропорту, когда он вылетел ночным рейсом из Актау в Тбилиси. Установлено, что он пересек границу. После этого связь с ним пропала.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения.

Родные и близкие просят помощи в поисках.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Данияра Жаксылыка, просят обращаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-7292 или 102.