Ночной дебош в Актау: праздник чуть не закончился поножовщиной

Жители 19 микрорайона Актау вновь пожаловались на ночной шум и драки под окнами. По их словам, компании из близлежащих кафе и баров часто устраивают шумные посиделки во дворе 23-го дома, передает Lada.kz по информации Департамента полиции региона.

фото с сайта pixabay.com

Очередной инцидент произошёл ночью, когда группа людей отмечала день рождения. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как двое молодых людей дерутся, а один из участников размахивает предметом в руках, похожим на нож. «Медиатором» выступает девушка, пытаясь остановить агрессию.

В пресс-службе полиции сообщили, что все участники конфликта установлены и доставлены в отдел.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится всестороннее расследование. В больницу никто не обращался», — уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле правоохранительных органов.

Напомним, в ночь с 17 на 18 августа пьяный мужчина устроил переполох у дома в 19 микрорайоне, разбудив жильцов.