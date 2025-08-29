«Люди без воды остались»: в Актау подросток разгромил водомат на глазах у жильцов дома

Қазақ тіліне аудару

В Актау несовершеннолетний на глазах у жильцов дома ногой разбил водомат. Инцидент, произошедший в 27 микрорайоне, во дворе дома №29, прокомментировали в полиции, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Как следует из кадров, опубликованных в Instagram, группа подростков собралась возле водомата, один из них несколько раз пнул ногой аппарат, после чего компания покинула место событий.

На видео слышно, как свидетели инцидента неодобрительно комментируют происходящее. Негативную реакцию действия парня вызвали и у комментаторов упомянутой социальной сети.

«Так вот воспитали, теперь пусть родители восстановят». «А потом жалуются на акимат... Культуры в ближайшее время не будет уже. И будет ли вообще... Обидно. Такой хороший город и нет порядка. А с него штраф и 15 суток. Люди без воды остались». «Вот как это назвать? Безобразие! Родителям штраф, пацана на 15 суток, пусть убирает городские улицы! Только ломать и могут. Свой же город, в котором живут, уничтожают».

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что на родителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего).

Нарушение влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).