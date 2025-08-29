Семья из Жанаозена требует наказать хирурга, проводившего операцию их близкому

Қазақ тіліне аудару

Близкие Каныбека Кулжанова обвиняют хирурга в том, что после операции мужчина находится в тяжелом состоянии. По словам родных, врач проводил операцию на сердце, но задел жизненноважные органы - легкие и печень. В управлении здравоохранения региона проводят проверку, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В начале августа Каныбек Кулжанов в экстренном порядке бортом санавиации был доставлен из Бейнеу в областную многопрофильную больницу. Там ему должны были провести аортокоронарное шунтирование. Операция была назначена на 7 августа, однако, после медицинского вмешательства мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Спустя 5 дней родные мужчины узнали о том, что произошло на операционном столе и, по словам супруги пациента, Розы Дыбысовой, им даже предоставили аудиозапись, сделанную в процессе операции. Как говорят родные больного, услышанное повергло их в шок.

На этой записи хирург говорит: «Ну, в крайнем случае, умрет один житель Мангистау. Что переживать?». Это я сейчас не сама выдумываю, все есть на аудиозаписи. Слышно, как ассистент в недоумении спрашивает, в чем вина больного. К тому же, хирург должен был работать по инструкции анестезиолога, но он этого не сделал, и начал операцию своевольно. Он стал резать в тех местах, в каких вообще не должен был этого делать. Кроме того, сказал, что будет делать без наркоза и вцепился в трубку в носу. Из-за всего этого мой муж потерял 2,5 литра крови, - говорит Роза Дыбысова.

По словам супруги Каныбека Кулжанова, после трагического инцидента, кардиохирург, проводивший операцию, признал вину, принес свои извинения семье и подал заявление на увольнение. Однако все это не устроило родных. Они обвиняют врача в покушении на убийство их близкого человека. И хотят, чтобы его привлекли по всей строгости закона.

Во-первых, я прошу всесторонней помощи для того, чтобы мой муж встал на ноги. Ему все еще нужна реабилитация, поэтому нужна помощь. Во вторых, пусть прибудут независимые эксперты и ответят, почему мой муж потерял 2,5 литра крови, когда операция была плановой? И, помимо этого, я прошу, чтобы это дело переквалифицировали на статью «умышленное покушение на убийство человека», - заявляет женщина.

Также Роза Дыбысова требует, чтобы администрация больницы, которая, по ее словам, скрывала этот случай с самого начала, тоже ответила за свои действия. В управлении здравоохранения региона сообщили, что по данному факту проводится расследования.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. В связи со спецификой расследования мы не можем раскрывать подробности. Дополнительная информация будет предоставлена ​​после завершения расследования. В то же время мы призываем общественность не верить слухам, распространяемым в социальных сетях. Кроме того, сообщаем, что состояние пациента стабильно тяжёлое. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Гемодинамика стабильная, он полностью в сознании и находится под наблюдением врачей, - говорит Жулдызай Калиева, пресс-секретарь Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Автор: Аяулым Бейсенова