18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 13:45

Семья из Жанаозена требует наказать хирурга, проводившего операцию их близкому

Происшествия 0 2 817

Близкие Каныбека Кулжанова обвиняют хирурга в том, что после операции мужчина находится в тяжелом состоянии. По словам родных, врач проводил операцию на сердце, но задел жизненноважные органы - легкие и печень. В управлении здравоохранения региона проводят проверку, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

В начале августа Каныбек Кулжанов в экстренном порядке бортом санавиации был доставлен из Бейнеу в областную многопрофильную больницу. Там ему должны были провести аортокоронарное шунтирование. Операция была назначена на 7 августа, однако, после медицинского вмешательства мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Спустя 5 дней родные мужчины узнали о том, что произошло на операционном столе и, по словам супруги пациента, Розы Дыбысовой, им даже предоставили аудиозапись, сделанную в процессе операции. Как говорят родные больного, услышанное повергло их в шок. 

На этой записи хирург говорит: «Ну, в крайнем случае, умрет один житель Мангистау. Что переживать?». Это я сейчас не сама выдумываю, все есть на аудиозаписи. Слышно, как ассистент в недоумении спрашивает, в чем вина больного. К тому же, хирург должен был работать по инструкции анестезиолога, но он этого не сделал, и начал операцию своевольно. Он стал резать в тех местах, в каких вообще не должен был этого делать. Кроме того, сказал, что будет делать без наркоза и вцепился в трубку в носу. Из-за всего этого мой муж потерял 2,5 литра крови, - говорит Роза Дыбысова. 

По словам супруги Каныбека Кулжанова, после трагического инцидента, кардиохирург, проводивший операцию, признал вину, принес свои извинения семье и подал заявление на увольнение. Однако все это не устроило родных. Они обвиняют врача в покушении на убийство их близкого человека. И хотят, чтобы его привлекли по всей строгости закона.    

Во-первых, я прошу всесторонней помощи для того, чтобы мой муж встал на ноги. Ему все еще нужна реабилитация, поэтому нужна помощь. Во вторых, пусть прибудут независимые эксперты и ответят, почему мой муж потерял 2,5 литра крови, когда операция была плановой? И, помимо этого, я прошу, чтобы это дело переквалифицировали на статью «умышленное покушение на убийство человека», - заявляет женщина.

Также Роза Дыбысова требует, чтобы администрация больницы, которая, по ее словам, скрывала этот случай с самого начала, тоже ответила за свои действия. В управлении здравоохранения региона сообщили, что по данному факту проводится расследования. 

 По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. В связи со спецификой расследования мы не можем раскрывать подробности. Дополнительная информация будет предоставлена ​​после завершения расследования. В то же время мы призываем общественность не верить слухам, распространяемым в социальных сетях. Кроме того, сообщаем, что состояние пациента стабильно тяжёлое. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Гемодинамика стабильная, он полностью в сознании и находится под наблюдением врачей, - говорит Жулдызай Калиева, пресс-секретарь Мангистауской областной многопрофильной больницы.

 

 

Автор: Аяулым Бейсенова 

0
28
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира