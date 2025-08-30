Мужчину с оружием задержали в Актау

Қазақ тіліне аудару

В Актау у местного жителя во внутреннем кармане куртки полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Подробности Lada.kz рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», проводимого сотрудниками управления по противодействию организованной преступности ДП Мангистауской области, 28 августа 2025 года ночью в 32А микрорайоне выявлено нарушение, связанное с незаконным хранением огнестрельного оружия.

В ходе личного досмотра одного из граждан полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Оружие находилось в белом пакете во внутреннем кармане куртки. Изъятый предмет направлен на экспертное исследование, — сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконное хранение оружия).