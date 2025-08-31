В Актау из-за утечки газа пострадали два человека

Қазақ тіліне аудару

Вчера, 30 августа, в одной из квартир жилого комплекса «7 Қазына» в 38 микрорайоне произошла вспышка газовоздушной смеси. На улицу были эвакуированы все жильцы многоэтажки, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области

По информации ДЧС Мангистауской области, около 20:50 часов в квартире на втором этаже из-за утечки из бытового газового баллона объёмом 10 литров произошёл хлопок без последующего возгорания и разрушений.

В результате пострадали два человека – мужчина 1979 года рождения и женщина 1988 года рождения. С термическими ожогами они были доставлены в больницу. Их точный диагноз уточняется.

На место происшествия выезжали сотрудники ведомства. Спасатели эвакуировали жильцов дома, оказали пострадавшим первую помощь и извлекли газовый баллон в безопасное место.