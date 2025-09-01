18+
01.09.2025, 12:54

Самолет Air Astana совершил экстренную посадку в Актау

Происшествия 0 3 360 Лиана Рязанцева

В социальных сетях распространились кадры экстренной посадки самолёта в аэропорту Актау. По словам жителей сёл Акшукур и Сайын Шапагатов, на место происшествия прибыли автомобили скорой помощи и пожарные. В авиакомпании Air Astana прокомментировали инцидент, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В местных Instagram-аккаунтах появились видео и сообщения свидетелей происшествия на борту рейса Air Astana КС 859, летевшего из Алматы в Актау.

Очевидцы из сёл Акшукур и Сайын Шапагатов рассказали, что наблюдали за тем, как самолёт кружил в небе.

По словам пассажиров, во время полета в салоне были слышны странные шумы и звуки, после чего воздушное судно резко пошло на снижение. Уточняется, что на борту была паника, женщины плакали, у стюардесс были испуганные лица.

Приземлившийся в аэропорту Актау самолёт уже ожидали экстренные службы. 

В авиакомпании Air Astana редакции ZTB.kz прокомментировали случившееся.

Вчера, 31 августа, экипаж, выполнявший рейс КС 859 по маршруту Алматы – Актау, на подлете к Актау доложил о технической неисправности и запросил приоритет на посадку в соответствии с инструкциями, после чего самолет выполнил снижение на безопасный эшелон и благополучно приземлился в аэропорту Актау. Ведется проверка воздушного судна, - сообщили в авиакомпании.

Перевозчик отметил, что пассажиры обратного рейса Актау – Алматы были отправлены на другом самолете.

Напомним, ранее в Актау по технической причине экстренно приземлился борт рейса Алматы – Анталья. Подробнее по ссылке.

2
17
1
