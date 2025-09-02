«Кухонный» боксер: мужчина ударил девушку на улице в Актау

Қазақ тіліне аудару

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина бьет девушку. В департаменте полиции региона прокомментировали видео, передает Lada.kz .

Кадр видео

На видеозаписи запечатлено, как мужчина наносит удары девушке, сидящей перед ним.

Видео снято одним из очевидцев, и, предположительно, кто-то из жильцов дома, рядом с которым все произошло, вызвал полицию. Запись завершается моментом, когда к мужчине и девушке подъезжает патрульный автомобиль, из которого выходит сотрудник полиции.

В департаменте полиции региона сообщили, что инцидент произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября в 20 микрорайоне, возле жилого комплекса «Кербез».

- По прибытии полиции пострадавшая девушка отказалась подавать заявление. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 437 за нарушение тишины, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мужчина-покупатель напал на женщину-кассира за отказ продать алкоголь. Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев.