За вечер в Мангистау сгорели мопед и автомобиль

Фото предоставили в ДЧС региона

По данным ДЧС региона, первый вызов о возгорании поступил 2 сентября в 18:36 из села Баскудык Мунайлинского района. На улице Ұлан, возле дома №20, загорелся салон легкового автомобиля Mitsubishi. На видео во время горения были слышны хлопки. Один из мужчин, оказавшийся рядом, достал шланг со двора и начал тушить огонь еще до приезда пожарных. Пострадавших нет.

Позже, в 20:46, пожарные получили сообщение о возгорании за домом №40 в 19 микрорайоне Актау. Там вспыхнул мопед, припаркованный возле жилого дома. Рядом с ним находились и припаркованные машины. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что мопед полностью сгорел, а возгорание было уже потушено.

Причины обоих возгораний устанавливаются.