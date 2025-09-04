«Где ваша совесть?»: мраморную плиту с могилы украли в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Фото: кадр видео

Видео с обращением супруги усопшего появилось в местных Instagram-пабликах. Женщина рассказала, что семья готовилась к годовщине со дня смерти ее мужа. Приехав на кладбище, родные обнаружили, что мраморная плита с могилы исчезла.

Мне 67 лет, и я впервые вижу такое. Может, кто-то скажет, что создала шум из-за мрамора, но, простите, этот мрамор не дороже моего покойного мужа. Бог забрал его, а вы забрали не просто камень. Вы взяли на себя тяжесть, которую не сможете вынести. Я вам сочувствую. Где ваша совесть, где человечность?, - сказала женщина.

Она была шокирована произошедшим и выразила уверенность в том, что человек, который пошел на такой поступок, не остановится, и может вновь совершить подобные кражи.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.

Напомним, на кладбищах региона совершают и акты вандализма. Так, в 2024 году неизвестные испортили памятник умершей дочери жителя Актау. Подробнее по ссылке.