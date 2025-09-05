Прокололи щеку: жительница Актау получила осложнения после удаления зуба

Қазақ тіліне аудару

Жительница Актау Нургул Елеусинова обратилась в редакцию Lada.kz с жалобой на осложнения, возникшие после посещения стоматолога. По её словам, обычное удаление зуба обернулось операцией и серьёзными проблемами со здоровьем.

Фото Нургул Елеусиновой

По словам Нургул Елеусиновой, 17 июля она удалила зуб в одной из частных стоматологических клиник Актау. Процедура прошла крайне болезненно, однако врач заверил пациентку, что осложнений не возникнет. Тем не менее уже в тот же вечер у женщины поднялась температура, появился сильный отёк и усилились боли.

На следующий день Нургул вновь обратилась к стоматологу, он назначил ей антибиотики и отправил домой. Однако улучшений не последовало – боли и отек становились ощутимее. 21 июля женщина снова пришла на приём, но уже в главный офис клиники к её руководителю. Его на месте не оказалось, однако пациентке удалось поговорить с заместителем главы. По инициативе заместителя жительницу Актау осмотрел челюстно-лицевой хирург.

С этого момента начались настоящие хождения по мукам: бесконечные осмотры, УЗИ. Боли не прекращались, а, наоборот, усиливались с каждым днём. В частной клинике мне сделали прокол щеки снизу, чтобы удалить гной, однако и эта процедура не принесла облегчения, - вспоминает пострадавшая.

В итоге женщину госпитализировали в областную больницу с диагнозом «Острый лукочковый остеомиелит, осложненная флегмоной подчелюстной области слева».

Мне сделали КТ головы и врачи обнаружили, что на месте удалённого зуба остался осколок, который и вызвал воспаление. Третьего августа меня в срочном порядке прооперировали, - рассказала она.

По словам Нургул Елеусиновой, в больницу к ней приходил врач, который проводил удаление зуба, а также заместитель руководителя клиники, интересуясь её состоянием. Однако, отмечает женщина, этого недостаточно – она намерена добиваться возмещения материального ущерба, так как всё это время находилась на больничном.

Их жёны тоже звонили мне, непонятно, зачем. Я уже обратилась с заявлением в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области, городскую прокуратуру и министерство здравоохранения с требованием проверить работу стоматологической клиники. Кроме того, я собираюсь подать в суд иск о возмещении морального и материального ущерба, - рассказала пострадавшая.

Женщина сообщила, что накануне получила официальный ответ из департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области. В документе указано, что нарушений в работе клиники не выявлено. Однако, по её словам, это не меняет сути: осложнения после удаления зуба она всё же получила, и этот факт остаётся очевидным. С 19 июля по 14 августа пострадавшая получала антибиотики, капельницы, таблетки, а также обезболивающие уколы.

Редакция Lada.kz связалась с врачом клиники Dental Mangystau Батырбеком Жанаевым, проводившим удаление зуба пострадавшей. Он пообещал дать комментарий, однако на момент публикации статьи ответ от него так и не поступил.

Для справки

Острый луночковый остеомиелит – сильное воспаление и нагноение костной ткани челюсти в месте, где удалили зуб (в зубной «лунке»).

Осложнённая флегмоной подчелюстной области – случаи обширного гнойного воспаления мягких тканей под челюстью.