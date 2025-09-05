18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.09.2025, 15:07

Прокололи щеку: жительница Актау получила осложнения после удаления зуба

Происшествия 0 2 872 Лиана Рязанцева

Жительница Актау Нургул Елеусинова обратилась в редакцию Lada.kz с жалобой на осложнения, возникшие после посещения стоматолога. По её словам, обычное удаление зуба обернулось операцией и серьёзными проблемами со здоровьем.

Фото Нургул Елеусиновой
Фото Нургул Елеусиновой

По словам Нургул Елеусиновой, 17 июля она удалила зуб в одной из частных стоматологических клиник Актау. Процедура прошла крайне болезненно, однако врач заверил пациентку, что осложнений не возникнет. Тем не менее уже в тот же вечер у женщины поднялась температура, появился сильный отёк и усилились боли.

На следующий день Нургул вновь обратилась к стоматологу, он назначил ей антибиотики и отправил домой. Однако улучшений не последовало – боли и отек становились ощутимее. 21 июля женщина снова пришла на приём, но уже в главный офис клиники к её руководителю. Его на месте не оказалось, однако пациентке удалось поговорить с заместителем главы. По инициативе заместителя жительницу Актау осмотрел челюстно-лицевой хирург.

С этого момента начались настоящие хождения по мукам: бесконечные осмотры, УЗИ. Боли не прекращались, а, наоборот, усиливались с каждым днём. В частной клинике мне сделали прокол щеки снизу, чтобы удалить гной, однако и эта процедура не принесла облегчения, - вспоминает пострадавшая.

В итоге женщину госпитализировали в областную больницу с диагнозом «Острый лукочковый остеомиелит, осложненная флегмоной подчелюстной области слева».

Мне сделали КТ головы и врачи обнаружили, что на месте удалённого зуба остался осколок, который и вызвал воспаление. Третьего августа меня в срочном порядке прооперировали, - рассказала она.

По словам Нургул Елеусиновой, в больницу к ней приходил врач, который проводил удаление зуба, а также заместитель руководителя клиники, интересуясь её состоянием. Однако, отмечает женщина, этого недостаточно  она намерена добиваться возмещения материального ущерба, так как всё это время находилась на больничном.

Их жёны тоже звонили мне, непонятно, зачем. Я уже обратилась с заявлением в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области, городскую прокуратуру и министерство здравоохранения с требованием проверить работу стоматологической клиники. Кроме того, я собираюсь подать в суд иск о возмещении морального и материального ущерба, - рассказала пострадавшая.

Женщина сообщила, что накануне получила официальный ответ из департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области. В документе указано, что нарушений в работе клиники не выявлено. Однако, по её словам, это не меняет сути: осложнения после удаления зуба она всё же получила, и этот факт остаётся очевидным. С 19 июля по 14 августа пострадавшая получала антибиотики, капельницы, таблетки, а также обезболивающие уколы.

Редакция Lada.kz связалась с врачом клиники Dental Mangystau Батырбеком Жанаевым, проводившим удаление зуба пострадавшей. Он пообещал дать комментарий, однако на момент публикации статьи ответ от него так и не поступил.

Для справки

Острый луночковый остеомиелит – сильное воспаление и нагноение костной ткани челюсти в месте, где удалили зуб (в зубной «лунке»).

Осложнённая флегмоной подчелюстной области – случаи обширного гнойного воспаления мягких тканей под челюстью.

4
41
6
