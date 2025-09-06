18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.09.2025, 12:07

В Актау двое детей пострадали на аттракционе

Происшествия

Вечером 4 сентября в 5а микрорайоне Актау на аттракционе произошёл несчастный случай. Двое детей получили травмы: один был госпитализирован, второй после осмотра медиков отпущен домой, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса РК («Нарушение требований безопасности при эксплуатации зданий, сооружений или транспортных средств»).

По словам очевидцев, причиной происшествия могло стать несоблюдение правил безопасности. Контролёр не проследил, чтобы зона работы карусели была свободна от препятствий. Во время запуска аттракциона рядом оказался припаркован автомобиль «Газель», в который и врезались дети.

Редакция Lada.kz направила запрос в управление здравоохранения для уточнения состояния здоровья пострадавших.

Между тем жители города отмечают, что уже на следующий день аттракцион продолжил работу в штатном режиме.

Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
ЧТО газель делала на территории парка для детей? там даже забор вокруг карусели..капец, сначала высоток понастроили вокруг, теперь машины впритык ставят! водителя надо штрафовать за это
06.09.2025, 11:05
