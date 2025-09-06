В Актау двое детей пострадали на аттракционе

Қазақ тіліне аудару

Вечером 4 сентября в 5а микрорайоне Актау на аттракционе произошёл несчастный случай. Двое детей получили травмы: один был госпитализирован, второй после осмотра медиков отпущен домой, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса РК («Нарушение требований безопасности при эксплуатации зданий, сооружений или транспортных средств»).

По словам очевидцев, причиной происшествия могло стать несоблюдение правил безопасности. Контролёр не проследил, чтобы зона работы карусели была свободна от препятствий. Во время запуска аттракциона рядом оказался припаркован автомобиль «Газель», в который и врезались дети.

Редакция Lada.kz направила запрос в управление здравоохранения для уточнения состояния здоровья пострадавших.

Между тем жители города отмечают, что уже на следующий день аттракцион продолжил работу в штатном режиме.