В Жанаозене женщина приговорена к 7 годам лишения свободы за сбыт наркотиков

Жанаозенский городской суд вынес приговор в отношении жительницы города, обвиняемой в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

Согласно материалам дела, 21 июля 2023 года подсудимая К. приехала из Алматы в Актау с целью трудоустройства. Здесь она познакомилась с неизвестным лицом, зарегистрированным в мессенджере Telegram под ником «Старший». Через два дня женщина получила от него 21 свёрток с психотропными веществами, которые спрятала в различных местах микрорайона «Рахат» в Жанаозене. После этого она отправляла фотографии с координатами тайников.

Вина подсудимой подтвердилась её признательными и свидетельскими показаниями, а также материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы. Сама подсудимая признала вину, выразила раскаяние и просила суд о более мягком наказании.

Санкция части 3 статьи 297 УК РК предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. С учётом признания вины и раскаяния суд назначил женщине минимальный срок – семь лет заключения.

Приговор вступил в законную силу, уточнили в суде сегодня, 8 сентября.