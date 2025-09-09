18+
Температура воды в Каспийском море
09.09.2025, 18:20

Погоня в стиле GTA: водителя грузовика наказали по суду

Происшествия 0 986 Ольга Максимова

В Специализированном суде по административным правонарушениям Актау рассмотрели дело водителя грузовика, который пьяным ночью сел за руль и грубо нарушил ряд правил ПДД. Полиции пришлось устроить за ним погоню. Сегодня, 9 сентября, стали известные итоги, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото сгенерировано с помощью ИИ

Судебные разбирательства велись по части 3 статьи 596, части 4 статьи 613, части 1 статьи 613, части 1 статьи 667, части 1 статьи 434 КоАП РК. Перечисленное указывает на то, что водитель грузовика нарушил ряд Правил дорожного движения: управлял транспортным средством в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу движения, не подчинился законным требованиям правоохранителей, а также в общественном месте проявил неуважение к окружающим, совершив мелкое хулиганство.

Как сообщили в пресс-службе суда, К. полностью признал свою вину и обещал, что впредь подобных действий не повторит.

К. признан виновным и привлечен к ответственности по части 3 статьи 596 КоАП РК  лишение права управления транспортом сроком на шесть месяцев; по части 4 статье 613 КоАП РК  арестован на 15 суток и лишен права управления транспортом сроком на семь лет; по части 1 статьи 613 КоАП РК  арестован на сутки; по части 1 статьи 667 КоАП РК  арестован на семь суток; по части 1 статьи 434 КоАП  арестован на пять суток, - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, попытка остановить автомобиль марки DAV для проверки документов 29 июля текущего года обернулась для сотрудников правопорядка погоней «на пять звездочек», как в популярной видеоигре GTA. Стремясь скрыться от полиции, водитель грузовика пренебрег ПДД.

Позже 35-летнему жителю Туркестанской области удалось скрыться. Из-за неявки в суд рассмотрение дела затянулось, а большегруз оказался на штрафстоянке. Пострадал его владелец – из-за отсутствия самого правонарушителя он не мог забрать свое средство заработка.

