На трассе Каракия–Актау перевернулся служебный автомобиль полиции

стоп-кадр из видео

По предварительной информации, машина перевернулась и вылетела на обочину. В полиции сообщили, что в результате аварии пострадал водитель, он был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В департаменте полиции уточнили, что по факту ДТП проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.