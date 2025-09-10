На трассе Каракия–Актау перевернулся служебный автомобиль полиции

На автодороге Каракия–Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Lada Largus, передает Lada.kz.
По предварительной информации, машина перевернулась и вылетела на обочину. В полиции сообщили, что в результате аварии пострадал водитель, он был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В департаменте полиции уточнили, что по факту ДТП проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.
