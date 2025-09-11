В Мангистау за хищения в особо крупном размере осуждено руководство и подрядчик ТОО «Oil Services Company»

Қазақ тіліне аудару

В деятельности ТОО «Oil Services Company» прокуратурой Мангистауской области были выявлены хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Подробности дела рассказали в региональном надзорном органе, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта sknews.kz

Прокуратурой Мангистауской области в прошлом году проведены проверки предприятий нефтегазовой отрасли.

В результате проверок в деятельности ТОО «Oil Services Company» выявлены нарушения при приёмке оборудования. По материалам надзорного органа начаты досудебные расследования.

В рамках расследования задержаны трое лиц, среди которых — руководители предприятия и подрядной организации. Приговором суда все фигуранты признаны виновными и осуждены к различным видам наказания, - говорится в сообщении прокуратуры.

Так, за хищение бюджетных средств в особо крупном размере заместитель генерального директора предприятия приговорён к семи годам лишения свободы.

Начальник отдела предприятия и директор подрядной компании осуждены на два года четыре месяца лишения свободы каждый.

- В ходе судебного разбирательства осуждёнными возмещён ущерб на сумму 23 млн тенге. Приговор вступил в законную силу, - заявили в прокуратуре Мангистауской области.

ТОО “Oil Services Company” входит в состав национальной компаний АО НК “КазМунайГаз”. Основным видом деятельности является оказание нефтяных сервисных услуг, бурение и освоение нефтяных, газовых скважин; капитальный и подземный ремонт скважин; химизация технологических процессов добычи нефти; транспортные услуги и другие виды деятельности на основании лицензии.

Ранее сообщалось, что осужден заместитель гендиректора ТОО «Oil Transport Corporation».