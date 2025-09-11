18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.09.2025, 16:22

В Мангистау за хищения в особо крупном размере осуждено руководство и подрядчик ТОО «Oil Services Company»

Происшествия 0 1 729 Лиана Рязанцева

В деятельности ТОО «Oil Services Company» прокуратурой Мангистауской области были выявлены хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Подробности дела рассказали в региональном надзорном органе, сообщает Lada.kz.

 

Фото с сайта sknews.kz
Фото с сайта sknews.kz

Прокуратурой Мангистауской области в прошлом году проведены проверки предприятий нефтегазовой отрасли.  

В результате проверок в деятельности ТОО «Oil Services Company» выявлены нарушения при приёмке оборудования. По материалам надзорного органа начаты досудебные расследования.  

В рамках расследования задержаны трое лиц, среди которых — руководители предприятия и подрядной организации. Приговором суда все фигуранты признаны виновными и осуждены к различным видам наказания, - говорится в сообщении прокуратуры.

Так, за хищение бюджетных средств в особо крупном размере заместитель генерального директора предприятия приговорён к семи годам лишения свободы.

Начальник отдела предприятия и директор подрядной компании осуждены на два года четыре месяца лишения свободы каждый.  

- В ходе судебного разбирательства осуждёнными возмещён ущерб на сумму 23 млн тенге. Приговор вступил в законную силу, - заявили в прокуратуре Мангистауской области.

ТОО “Oil Services Company” входит в состав национальной компаний АО НК “КазМунайГаз”. Основным видом деятельности является оказание нефтяных сервисных услуг, бурение и освоение нефтяных, газовых скважин; капитальный и подземный ремонт скважин; химизация технологических процессов добычи нефти; транспортные услуги и другие виды деятельности на основании лицензии.

Ранее сообщалось, что осужден заместитель гендиректора ТОО «Oil Transport Corporation».

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?