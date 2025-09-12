Десять человек погибли и трое пострадали при опрокидовании микроавтобуса в Мангистау

На автодороге, расположенной в 90 километрах от посёлка Сенек Каракиянского района, сегодня, 11 сентября, опрокинулся микроавтобус. Восемь человек скончались на месте, еще двое умерли по пути в больницу, передает Lada.kz по данным пресс-службы департамента полиции региона.
По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Hiace не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В салоне находились пассажиры.
Жертвами ДТП стали 10 человек: восемь погибли на месте, ещё двое скончались при доставлении в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.
Правоохранительные органы выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.
В полиции подчеркнули, что подобные трагедии ещё раз напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и требования безопасности при перевозке пассажиров. Даже малейшее нарушение ПДД может обернуться необратимыми последствиями.
