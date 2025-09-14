Два катера столкнулись в Актау: есть пострадавшие

Қазақ тіліне аудару

Один из участников аварии. Фото предоставили в яхт-клубе

По информации представителей яхт-клуба, авария случилась вечером 13 сентября, около 19:30. В результате столкновения двух моторных судов пострадали два человека, в числе которых - несовершеннолетняя. Пострадавших увезли на Скорой помощи. На место происшествия прибыла полиция.

По предварительной версии, виновным может оказаться капитан одного из катеров. У судна, как говорят в администрации яхт-клуба, поврежден правый борт. Хотя, согласно международным правилам предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72) при встречных курсах суда должны расходиться левыми бортами. По данным администрации яхт-клуба, один катер отвернул вправо, как предписывают правила, а другой - влево, что и привело к столкновению.

Lada.kz ожидает комментарии от департамента полиции и медиков.